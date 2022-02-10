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淡水油車接種站打疫苗 區長贈醫護虎年福袋

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區長巫宗仁，特別來到油車活動中心關心施打狀況，更贈送新北市長過年福袋，為工作醫護人員打氣。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區長巫宗仁，特別來到油車活動中心關心施打狀況，更贈送新北市長過年福袋，為工作醫護人員打氣。圖／紅樹林有線電視提供

新北市新冠肺炎疫苗接種進到第21期，淡水區疫苗接種站油車市民活動中心，今(10)日針對18歲以上，第一、二劑以及第三劑施打莫德納，對此淡水區長巫宗仁，特別來到油車活動中心關心施打狀況，更贈送新北市長過年福袋，為工作醫護人員打氣。

淡水區長巫宗仁表示，這一次特別帶來了許多的市長虎年福袋，來贈送給醫護人員，感謝他們在這段期間為大家服務疫苗施打，另外油車活動中心有許多民眾，里長唐儷樺也相當用心，為了讓大家有好的環境，特別親自來打掃中心廁所及週邊環境，就是要提供乾淨的場所。而這次由馬偕醫護團隊來進行施打服務，共2天，今天就提供了1100劑的莫德納疫苗

馬偕醫院健檢中心組長李家宏表示，這次的施打是莫德納疫苗，以第三加強劑為主，若民眾第一或第二劑沒有施打也可來接種，而今天接種第二及第一劑的民眾也不少，將近40位，而明天還有一天，也請有還沒施打的歡迎踴躍接種，也記得要帶疫苗小黃卡及健保卡，請民眾要多加注意。

莫德納疫苗 淡水 福袋 新冠肺炎

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