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「海灣新城」換新貌 上漆打燈盼成觀光亮點

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
新北市府城鄉局挹注經費石門區「海灣新城」，改善大樓立面外觀，未來也可望成為海岸線上的觀光新亮點。圖／紅樹林有線電視提供
新北市府城鄉局挹注經費石門區「海灣新城」，改善大樓立面外觀，未來也可望成為海岸線上的觀光新亮點。圖／紅樹林有線電視提供

台二線上的石門區「海灣新城」，因為建物老舊，在海岸邊受海風侵蝕嚴重，破舊的外觀，常常被遊客戲稱為鬼屋，在住戶自組成立管委會後重新整理，新北市府城鄉局挹注經費，改善大樓立面外觀換上全新面貌，未來也可望成為海岸線上的觀光新亮點。

新北市府城鄉局專委陳建吉指出，將會針對建築外觀立面的面貌進行改善，重新塗上白色的防蝕漆以及加以夜間燈光打亮，而工期預計即日起到暑期之前要完成，完工之後期盼成為北海岸全新亮點，也希望有更多的住戶可以搬回來居住，讓石門的觀光更進步。

海灣新城管委會主委張國猛說，管委會成立之後，希望一改大家對於海灣新城的負面印象，樓前的綠地上多了藝術家的藝術作品妝點，不少住戶也自主整理家園，而這次與市府城鄉局都更處的合作，將要改變建築外觀的面貌，住戶們都相當期待，很感激市府的協助。

石門區長林俊宏表示，這次的建築立面改善工程，感謝市府城鄉局挹注經費來進行改善，也期待透過與住戶一同攜手合作，公私協力要將海灣新城不論是公、私領域都整理得更加美觀，要重現過去海岸線旁觀光亮點的風華。

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