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平溪天燈節千燈齊放 區長：歡迎大家來玩

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
「2022新北市平溪天燈節」舉辦2場大型天燈施放活動，平溪區長曾繁盛也到平溪國中關心會場布置情況，並歡迎大家當天來平溪走走。圖／觀天下有線電視提供
「2022新北市平溪天燈節」舉辦2場大型天燈施放活動，平溪區長曾繁盛也到平溪國中關心會場布置情況，並歡迎大家當天來平溪走走。圖／觀天下有線電視提供

「2022新北市平溪天燈節」春節過後將舉辦2場大型天燈施放活動，分別是2/12(六)在平溪國中，以及2/15元宵節(二)在十分廣場舉行，其中，2/12首場活動主題為「點亮希望，虎運綻放」，要帶給大家虎年好福氣。今(10)日平溪區長曾繁盛也到平溪國中關心會場布置情況，並歡迎大家當天來平溪走走。

新北市平溪天燈節往年活動期間均吸引世界各地遊客前來朝聖，希望藉由溫馨、壯觀的天燈齊飛畫面，眾人集氣，共同為世界祈福，今年更有期間限定的6大裝置藝術等著大家來打卡，平溪區公所也邀請全國民眾造訪山城平溪，一起迎接幸福虎年的到來！

雖然中間經歷了疫情的波折，但是「2022新北市平溪天燈節」將帶領大家「從心出發，重新點亮全世界」，在「福虎生豐」、展現活力的農曆新年，透過天燈傳遞大家祈福的心願，平溪是走春最好的去處，因此歡迎全國民眾開春來趟平溪，一起點亮天燈，祈求疫情退散。

平溪區長曾繁盛說，「2022新北市平溪天燈節」2場大型天燈施放活動，分別是2/12(六)在平溪國中，以及2/15元宵節(二)在十分廣場舉行，為了讓大家順利參與活動，2/12（六）與2/15（二）兩天活動日將實施交通管制並提供接駁車服務，另外配合防疫也會實施入場實聯制，量測體溫和酒精消毒。

平溪 天燈 元宵節

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