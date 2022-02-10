瑞芳深澳路狹小 拆樓另闢道路三月完工

瑞芳區深澳里的深澳路因為路幅不寬，導致車輛進出都有點困難，原本就狹小的道路根本不敷使用，經市議員林裔綺協助爭取將原有的觀海樓拆除留下的空間，新闢為道路供車輛通行，目前工程預計三月底完工。

瑞芳區深澳里活動中心前，早期興建的舊有觀海樓因長年海風侵蝕、年久失修，恐有安全疑慮，因此區公所目前已經拆除，避免危樓坍塌造成意外發生。

市議員林裔綺指出，觀海危樓拆除後，里長以及里民反應因活動中心前的道路路幅非常狹窄，居民車輛出入非常的不便，而且擔憂如發生火警消防車輛無法順利進入時，恐延誤救災時效，因此希望能將拆除後的空間改善，以利民眾車輛以及消防救災需要時能方便駛進，目前區公所也正在進行新闢道路工程。

昨(9)日深澳里長賴孟宏及市議員林裔綺就到現場關心施工進度。

深澳里長賴孟宏就說，感謝議員林裔綺及瑞芳區公所共同協助爭取新闢道路，可望解決深澳路狹小難行的問題，施工期間請經過工區民眾務必注意安全，並配合相關道路管制。