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雙子星案二闖都審通過 預計最快今年底動工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市都審會今通過雙子星開發案，預計2月底送環差報告，最快今年底動工。圖／台北雙星提供
北市都審會今通過雙子星開發案，預計2月底送環差報告，最快今年底動工。圖／台北雙星提供

雙子開發案去年9月因基地太靠近國定古蹟、LED大型廣告螢幕設置等問題，送都市計畫審議委員會闖關失敗，北市捷運局年前送修正報告，都審會今再召開會議二度審議，經3小時討論後，都委最終通過此案，但要求開發單位1個月內補充LED廣告螢幕夜間模擬資訊，以及評估修正靠近鐵道博物館的D1群樓建材顏色。

台北車站特定專用區C1、D1聯合開發工程新建案（台北雙子星案）共流標5次，北市府於2018年進行第6次招商，由台灣南海發展公司得標，卻因涉及國安問題失去資格，最終由藍天宏匯團隊遞補得標，2019年完成簽約，總投資金額達606億，預估2026年8月完工，規畫商場、辦公室、旅館及停車場等。

雙子星開發案去年闖關失敗，都審會今二度審議，捷運局副局長王偉說明，已依都審會委員意見調整，公益性部分將於館前路端點以LED螢幕播放與文化歷史相關影片，具爭議的LED廣告螢幕除移至靠近重慶北路C1，也針對亮度、播放時段做調整。

交通部分，原先規畫靠近北平西路的C1基地內部設置迎賓停車彎，並分流計程車招呼站、轉乘停車空間，但部分都委認為會嚴重影響交通動線，因此改利用基地退縮空間做路邊臨停，並在C1棟的地下1樓設置停車場及計程車招呼站，後續會要求台北雙星研議設計從1樓快速直到B1的動線、電梯或指標。

但仍有部分委員指出，開發單位目前僅提供LED廣告螢幕在白天的呈現樣式，要求補充夜間模擬資訊，評估這麼大型的LED廣告螢幕，其亮度在夜間是否會對市民大道來往車輛駕駛造成視線影響，以及螢幕大小修正；另有委員建議，修改D1群樓4樓以下建材顏色，與鄰近的鐵道博物館顏色相呼應。

王偉回應，LED廣告螢幕部分會在送修正報告，至於D1群樓建材顏色修改部分，因該案已通過文資會審查，加上委員並未強制要求，僅建議評估修改，儘管1棟大樓兩種顏色可能會很奇怪，但仍會請開發單位盡量評估修正。

王偉表示，今天都審通過後，後續會要求開發單位台北雙星盡快送修正報告核定，並依都審會及環評要求修正相關圖說及內容，在2月25日前送出環差修正報告，預估4月申請建築執照、7月取得執照、最快今年底動工。

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