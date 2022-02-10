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新社后橋旁堤坡步道延伸 戧台工法讓人近距離親水賞鳥
汐止生活大國社區一帶的基隆河右岸，因河道空間問題沒有親水步道，新北高灘處在瓶頸河段以搭設堤坡戧台方式，讓步道再延伸200公尺，工法讓民眾以更近距離親水，還能一同體驗周遭水鳥及河畔等生態。
生活大國社區及附近的居民，不少人為親水會到河堤旁防汛道路休憩，在民眾長期需求下，高灘處以有限空間建置堤坡步道，將原有步道再延伸200公尺至金龍抽水站。
高灘處指出，汐止基隆河右岸堤頂原先的步道經新社后橋，再往上游止於福德一路86巷，在看到民眾需求後，從去年就開始設法解決堤頂步道瓶頸段，最後以搭設堤坡戧台的方式，讓步道繼續延伸。
高灘地工程管理處科長林柏宏說明，路線自福德一路86巷先設置斜坡步道銜接堤頂與堤坡戧台，以克服該段無堤頂空間之障礙，再利用戧台空間設置步道抵達金龍抽水站，相當方便民眾親水。
高灘處表示，新設堤坡步道工程於去年5月開工、今年2月完工開放，寬度1.6公尺，提供民眾休閒散步使用，沿著河岸步道散步可飽覽基隆河水岸風光，現場還能看到白鷺鷥等水鳥等生態。
另外，考量民眾通行安全性，全線設置夜間照明與景觀欄杆，營造更安全、舒適且親近河濱之環境，民眾若要前往可由新社后橋上同興路人行道至基隆河右岸堤坡，再沿堤坡防汛道路直行500公尺即可到達。
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