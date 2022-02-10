新北23所偏鄉小校混齡教學 學習主動權交還學生

新北市有23所國小實施混齡教學，寒假期間舉辦教學老師增能研習，一名老師表示，將來會在課堂多以提問方式，引導孩子思考並發表自己想法，將學習的主動權交給孩子。

新北市府教育局今天發布新聞表示，推動50名學生以下的小校混齡教學，至今已第6年，讓23所偏鄉小校的孩子有更多群性刺激，創造團體學習情境，保障學生受教權；也透過課程區域整合，優化課程與教學。

教育局說，寒假辦理6場混齡教學教師培力營，250名老師參與增能研習，一起參與公開課、共同教學備課，提升教學知能。研習邀請專業優質講師許扶堂，進行數學公開課教學，指導混齡教學的老師，善用提問教學，協助學生有效學習。

參與研習的鼻頭國小老師方怡雯表示，公開課研習讓自己收穫豐富，未來在課堂會多利用提問方式，引導孩子們思考並發表自己的想法。此外，也會請孩子寫下自己的數學筆記以鞏固概念，將學習主動權交給孩子。

教育局說，文山路線的學校，與淡水路線的學校，各由石碇國小與興華國小老師們，分享混齡教學課程實踐的歷程與實作心得。透過工作坊讓老師對混齡教學有更深層認識。