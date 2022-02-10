快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

林口公車轉運站啟用 即起3個月享降一段票優惠

中央社 / 新北10日電

為紓解林口交流道周邊壅塞，新北市府闢建林口公車轉運站，增開920副等4條快速公車路線。新北市長侯友宜今天上午宣布，即起3個月，搭乘這4條快速公車路線，享降一段票優惠。

侯友宜上午視察林口公車轉運站後接受媒體聯訪指出，林口的人口越來越多，林口交流道也碰到很多瓶頸，儘管增設南出和北入交流匝道已獲行政院核定，但要到民國114年才能夠完工。

侯友宜表示，為讓林口的市民朋友不管到桃園或台北，都能夠快速銜接捷運等大眾運輸，闢建林口公車轉運站，並新增4條快速公車路線，去年10月15日起試營運，今天正式啟用；即起3個月，民眾搭乘就享降一段票優惠。

市府交通局運輸管理科長林詩欽接受中央社記者電話訪問表示，即日起至5月13日，凡搭乘920副、937副、966副及967副等4條快速公車路線，享降一段票優惠，屆時視成效評估是否延長。

林口 公車

延伸閱讀

視察林口轉運站營運狀況 侯友宜：4公車路線享票價優惠

馬英九辦公室收恐嚇信威脅 侯友宜：快速破案遏止歪風

北市15日開放電影院飲食及老人共餐 侯友宜：本就開放

徐國勇被點名征戰新北 聲量、好感度有望與侯友宜一搏？

相關新聞

雙子星案二闖都審通過 預計最快今年底動工

雙子開發案去年9月因基地太靠近國定古蹟、LED大型廣告螢幕設置等問題，送都市計畫審議委員會闖關失敗，北市捷運局年前送修正...

新社后橋旁堤坡步道延伸 戧台工法讓人近距離親水賞鳥

汐止生活大國社區一帶的基隆河右岸，因河道空間問題沒有親水步道，新北高灘處在瓶頸河段以搭設堤坡戧台方式，讓步道再延伸200...

遴選工商典範 新北首辦企業精典獎

新北市工商及公司登記家數超過30萬家，為表彰新北市企業成長、具高度競爭力，經發局辦理「新北企業精典獎」甄選，透過拔擢傑出...

嘉聯益員工染疫 環保局今二次清消

新北市樹林區嘉聯益電子廠昨傳出移工染疫，環保局昨派1台高壓消毒車及4名人力，針對該工廠四周及樹林科技園區周圍包括樹林博愛...

視察林口轉運站營運狀況 侯友宜：4公車路線享票價優惠

新北市林口轉運站從去年10月起試營運，市長侯友宜今天視察林口公車轉運站營運狀況。新北市交通局表示，即日起搭乘新闢的920...

公車族有福！北市辦抽獎 搭公車可抽iPhone、Mac等大獎

為了提升市區公車運量，北市交通局於2月11日起自6月30日止推出「搭公車獎百萬」抽獎活動，總獎金高達249萬元，鼓勵民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。