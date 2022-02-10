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視察林口轉運站營運狀況 侯友宜：4公車路線享票價優惠
新北市林口轉運站從去年10月起試營運，市長侯友宜今天視察林口公車轉運站營運狀況。新北市交通局表示，即日起搭乘新闢的920副、937副、966副及967副4條快速公車路線享降一段票優惠，為期3個月。
林口人口逐年成長，已超過12萬人，加上國際媒體園區、林口工一重劃區陸續開發建設，除將提供大量就業機會，並帶來旅遊人潮而大幅增加旅運需求，為林口地區交通系統帶來沉重壓力。
侯友宜表示，國1南出北入的交流匝道口已經核定了，但是要到2025年才夠完工，為了讓林口的民眾去桃園、台北，都能夠快速接上機場捷運或是到台北的各個地方，新北成立4條快速公車路線，目前已試營運3個月，平均每月有將近1萬人搭乘，效果很好，民眾可多加利用，避免在林口交流道塞車。
交通局長鍾鳴時表示，林口目前有多條行經國道的快速公車路線需繞行市區載客，因快速公車限制站位，往往有末端站的乘客上不了車的情形，而遇上林口交流道於尖峰時段重現性壅塞，更增加了通勤時間。
鍾鳴時指出，林口公車轉運站占地8867平方公尺，鄰近捷運林口A9站，並特別增開966副（至台北車站）、937副（至捷運圓山站）、967副（至仁愛敦化路口）、920副（至捷運府中站）等4條快速公車路線，縮短通勤時間，並解決末端站上不了車的狀況。
交通局運輸管理科長林詩欽補充，林口公車轉運站於去年10月15日起試營運以來，乘客反映普遍佳，為鼓勵更多開車族改搭公車通勤，提升大眾運輸疏運效能，即日起凡搭乘920副、937副、966副及967副等4條快速公車路線享降一段票優惠，即920副、937副及966副由原2段票調整為1段票，967副由原3段票調整為2段票，為期3個月。
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