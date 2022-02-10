公車族有福！北市辦抽獎 搭公車可抽iPhone、Mac等大獎

為了提升市區公車運量，北市交通局於2月11日起自6月30日止推出「搭公車獎百萬」抽獎活動，總獎金高達249萬元，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。公運處指出，去年防疫警戒三級時，平均日運量下滑到32萬人次，去年舉辦抽獎活動期間運量提升至109萬人次；交通局長陳學台表示，希望這次舉辦抽獎活動，能夠讓運量回到疫情前的123萬人次。

公運處表示，去年5月升三級警戒前，市區公車平均日運量為123萬人次，自5月初開始到7月底間，平均日運量下滑剩32萬人次，8月份降回二級警戒後，平均日運量回升到59萬人次。9月到12月間舉辦抽獎活動並恢復原班次後，運量從98萬人次提升到109萬人次。

公運處指出，舉辦活動後，整體平均日運量多了約11萬人次搭乘市區公車，登錄報名活動的人達6萬4千多人，共有24萬人次的抽獎資料。今年特地選在明日開學後到6月30日暑假期間辦理「搭公車獎百萬」抽獎活動，民眾只要上網登記悠遊卡卡號、手機等相關資料就能參加抽獎，針對每月搭乘40次以上的乘客，還會加碼抽出特別獎。

公運處說，活動獎項總獎金高達249萬元、共660個獎項，加碼特別獎為價值近6萬元的MacBookPro14吋，每月2名、頭獎是價值4萬多元的iPhonePro13Max256G，每周1名、貳獎是AirPodsPro，每周2名、參獎是悠遊卡儲值金1280元，每周3名；持敬老、愛心與學生票者有中獎機會加成。

陳學台表示，目前距離平均日運量123萬還差約10％，希望可以透過抽獎活動恢復到疫情前的水準。陳也提醒，去年有獲得儲值金1000元和500元的民眾，因為收到簡訊沒上網登錄而未領取，今年寄出簡訊後將會新增登錄網址，方便民眾領取。

另外，停管處提醒，1月29日到2月28日為東湖樂活公園夜櫻季，參加活動範圍內有不少市區公車能搭乘。為了減少私家車輛前往，樂活公園的2處停車場將於明日起到2月28日間調整收費時間與新增差別費率。