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北市成功中繼市場19日起試營運 主體2024年完工

中央社 / 台北9日電

北市市場處今天表示，大安區成功中繼市場2月19日起將試營運，為歡慶中繼市場開幕，即日起將推出各項優惠；市場主體工程，預定2024年完工。

台北市市場處發布新聞資料指出，成功市場臨時攤棚2月15日結束營業，攤販將搬遷至靠近臨時攤棚的敦化南路2段附近中繼市場，中繼市場19日起試營運。

市場處表示，成功中繼市場1樓由販售新鮮蔬果、漁貨等攤販進駐，2樓為美食街及共食區。為歡慶中繼市場搬遷開幕，即日起至3月18日舉辦優惠活動，詳細資訊可至台北好市發聲或台北市公有成功市場臉書（Facebook）官方粉絲團查詢。

台北市市場處副處長高群荐告訴中央社記者，成功市場啟用至今超過30年，地點坐落於成功國宅前，靠近敦化南路，因市場相關設施較於簡陋，經與里長、居民、攤販召開協調會議，2015年間達成共識，2019年舉辦動土典禮，近200名攤販陸續先搬遷至市場旁臨時攤棚，再移至中繼市場。

他指出，中繼市場完工後，攤販將陸續遷入，中繼市場將試營運。而成功市場主體工程預計2024年完工，將改建為地下5層、地面層為廣場的鋼筋混凝土構造建築，攤販規劃在地下1樓營業，地面層設置綠地，攤販預計在2024年7月間搬入市場營業，地面層綠地預估2024年9月開放。

他表示，成功市場攤販區將設置大面積落地玻璃，增加通風、採光，進而達成市場地下化、地面公園化規劃方向。

北市 共食 建築

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