玻璃爆破、警報器故障！北市社宅住戶心酸 ：只想安心洗澡

台北市不論國宅、社宅，安全問題令人憂心，南港東明社宅去年8月發生浴室門波房爆裂，當時雖即刻檢測，但今年又發生同樣事件；無獨有偶，文山萬芳國宅頻傳電梯夾人、消防警報器故障鈴響，不僅擾民，若有火災恐讓居民誤認警報器故障沒有警覺。北市都發局表示，還在釐清玻璃爆破原因，後續評估通盤檢查，另萬芳國宅電梯已更新，警報器也做改善。

東明社宅去年發生浴室門玻璃突然爆裂碎一地，當時都發局針對同一批號浴室門做安全檢測，但今年2月8日晚上又有居民發生玻璃爆裂事件，且不止1棟住戶反映同樣問題。居民擔憂人身安全，卑微吶喊，「至少先貼防爆膜，讓我們能安心洗澡」。

北市議員李明賢怒批，都發局去年回覆因青年社宅爆裂事件較東明社宅多，因此先幫青年社宅住戶貼膜，東明社宅僅協助個案修繕貼膜，「都發局根本鴕鳥心態，難道要有傷亡才重視？還是嫌東明社宅爆裂次數不多？」要求市府全面檢測，並加速貼防爆膜。

都發局表示，廁所浴室門玻璃材質為常見設計，青年及東明社宅先後發生玻璃爆裂事件後，為維護住戶安全，正在施工或規畫中社宅，浴室門將用其他材質取代；因進場施工需協調廠商及住戶時間，東明社宅戶數多難安排，加上去年通過強化玻璃檢測，若有問題會即刻修繕。

另文山區萬芳里陳姿秀里長陳情，反映近30年老舊社區的萬芳國宅設備老舊，不少住戶抱怨社區頻傳電梯夾人、警報器故障鈴響，一響就是幾小時，甚至晚上曾發生故障鈴響，嚴重影響睡眠；住戶也擔心長久下來若真的發生火災，反而會有居民誤以為是警報器故障錯過逃生時機。

都發局住宅服務科長陳正廷表示，現今北市社宅都有引進專業物業管理公司，但30年前興建國宅時尚未有物管概念，因此是由都發局相關人員處理。事實上，萬芳國宅電梯已在近1年全套更新，消防設施也都改善，每年也都有例行消防檢測，今年會請消防廠商加強檢測，並跟地方說明。

陳正廷表示，目前仍有部分住戶以為社區意見只能向里長反映，但都發局設有聯繫專線，不管是白天、晚上都可撥打專線；若遇到半夜警報器故障鈴響，民眾也可透過專線反映，社區警衛也會通報消防廠商，廠商會即刻前往現場了解是否有火警，確定沒有火警就會解除警報。