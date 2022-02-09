中和公所周末限量2000份提燈 因應防疫多點多時段發放

春節連假結束後，大家最期待的就是元宵節，新北中和區公所將配合市府於11及12兩日統一發放小提燈，不過因應疫情及方便，有別於其他行政區採多點多時段分流發放，若不想排隊領取的民眾也能上網下載在家DIY。

中和區公所表示，公所今年將於元宵節前夕辦理「新北金虎爺小提燈」發送，而為強化防疫與便民服務，也安排多點多時段免費發放2000份創意手作小提燈。時段包含11日上午10時及下午3時於中和區公所；12日則有4地點皆為上午10時，中和區公所1樓、秀峰市民活動中心、莒西市民活動中心、景本里集會所等，歡迎民眾領取，期間也別忘記落實防疫相關規定。