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中和公所周末限量2000份提燈 因應防疫多點多時段發放
春節連假結束後，大家最期待的就是元宵節，新北中和區公所將配合市府於11及12兩日統一發放小提燈，不過因應疫情及方便，有別於其他行政區採多點多時段分流發放，若不想排隊領取的民眾也能上網下載在家DIY。
中和區公所表示，公所今年將於元宵節前夕辦理「新北金虎爺小提燈」發送，而為強化防疫與便民服務，也安排多點多時段免費發放2000份創意手作小提燈。時段包含11日上午10時及下午3時於中和區公所；12日則有4地點皆為上午10時，中和區公所1樓、秀峰市民活動中心、莒西市民活動中心、景本里集會所等，歡迎民眾領取，期間也別忘記落實防疫相關規定。
中和區長賴俊達表示，今年小提燈共有三款設計，其中「金虎爺」保佑市民、「黑虎將軍」象徵財源廣進人緣善緣、「黃虎將軍」象徵驅魔鎮煞守護孩童，提燈還結合新北特色，兼具環保創意，玩法百變，讓孩童可以跟著認識新北在地文化。另外，民眾除現場領取外，也能線上下載小提燈圖檔，不用排隊也能在家DIY。
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