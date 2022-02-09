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汐止教會關懷站好歡樂 長輩熱情學打擊樂

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的長老教會松年關懷站，老師準備了牛鈴、大鼓等樂器，讓長輩一起打一起演奏，讓他們學的好開心。圖／觀天下有線電視提供
汐止的長老教會松年關懷站，老師準備了牛鈴、大鼓等樂器，讓長輩一起打一起演奏，讓他們學的好開心。圖／觀天下有線電視提供

為了關心社區長輩，汐止的長老教會成立社區松年關懷站，舉辦以來，每個星期安排不同課程，有健康活力操，訓練長輩的肌耐力，其中快樂打擊樂，老師準備了牛鈴、大鼓等樂器，讓長輩一起打一起演奏，讓他們學的好開心。

汐止教會社區松年關懷站長吳佳蓮表示，安排的課程都很多元化，從健康講座到肌耐力訓練、手作美勞課程還有歡樂打擊樂的部分，邀請的老師是專業的老師，在社大或是樂齡的學校都有在授課，希望長輩進來關懷站就是很歡樂很開心。

指導的林老師說，針對這邊的長輩會因材施教、也可以選擇自己喜歡的樂器，有大鼓、小鼓、排鈴等等，如果有些長輩手比較沒有力的話就拿鈴鼓，其實設計的節奏都是非常挑戰，不但是要記節奏，而且每個節奏轉換的過程都要記住，再加上身體的律動要配合，比如說一般人很少右手右腳，但打鼓的時候又要右手右腳等於同手同腳，這會顛覆過去腦裡面的習慣，反而會對腦的活化有幫助。

帶來不同的打擊樂器，每個長輩開心玩，坐著站著都能打，老師特別設計讓老人家都能跟著音樂節奏動一動，儘管以前都沒接觸過，但是，學起來卻不難，長輩說感覺自己都變年輕了。快樂打擊樂展現熱情活力，長輩接觸新事物，快樂學習更健康。

汐止

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