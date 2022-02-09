汐止基隆河步道出口窄 自行車卡卡要改善

汐止基隆河步道，每天吸引很多人散步休閒，也有不少人騎自行車悠遊，不過，在左岸靠近南陽橋的部分，因為，出入口狹窄也不平，造成有民眾要進出到一旁的宮廟休憩時，很不方便，還有人摔倒，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位會勘，要求改善。

汐止福恩廟主委謝福來說，因為自行車步道出入口下面的水溝蓋不平、年久失修，就有人跌倒，所以，就請議員張錦豪協助請相關單位來看，改善一下路況，廟方一直很願意提供給自行車或是行人休憩的場所，有供應水跟洗手間使用。

樟樹里長林有財指出，現在騎腳踏車的人很多，但是都沒有休息的地方，到前方抽水站也很遠，如果剛好下雨的話也沒有地方避雨，所以，很多人會到一旁的福恩廟，希望進出口可以改善，讓民眾有可以休息的地方。

新北市議員張錦豪表示，基隆河自行車道已經成為汐止在地不管是休閒或是通勤的好去處，在樟樹這個地區旁邊有一個福恩廟，有很多人騎自行車會到這裡休憩，可能喝水或是上洗手間，但是這裡的出入口自行車要轉彎的時候容易會跌倒，所以，廟方建議是不是將出入口加寬，而在和市府高攤處討論後，取得了共識，預計在兩個禮拜內研議出更安全的出入改善方案，讓騎自行車或是散步民眾到廟休息時，進出口能夠更安全。