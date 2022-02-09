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瑞芳河岸押花步道完成 雨天實測不易濕滑

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區東和里長周樹木及市議員林裔綺實測改以押花鋪設的路面品質，除了不易濕滑也不會積水，更好行。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區東和里長周樹木及市議員林裔綺實測改以押花鋪設的路面品質，除了不易濕滑也不會積水，更好行。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區東和里河岸步道年久失修，常有人在此摔倒，因此里長反映相關單位修繕，近日刨除重鋪押花步道完成，今(9)日東和里長周樹木及市議員林裔綺就到現場視察完工情形，剛好最近陰雨綿綿，也正好實測改以押花鋪設的路面品質，除了不易濕滑也不會積水，更好行。

路面崎嶇不平，常有人在這路段踉蹌或是跌倒，讓民眾是抱怨連連，所幸目前路面刨鋪工程第一階段已經完工，今(9)日市議員林裔綺相約東和里長周樹木到現場看一下道路品質。

市議員林裔綺說，瑞芳地區很常下雨，剛好趁著下雨來實測道路品質，重新鋪設的路面改以壓花的方式，讓美觀度提升，走起來不易濕滑也不會積水，希望帶給用路人全新的感受。

東和里長周樹木也表示，東和里河岸步道需要改善的路段長度約350公尺，須分兩期來施作，第一階段由活動中心到抽水站約160公尺已經鋪設完成，讓附近居民和來往民眾都讚不絕口，也提升市容景觀，期待未來全數完工後更具有整體一致性。

瑞芳 員林

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