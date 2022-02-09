瑞芳河岸押花步道完成 雨天實測不易濕滑

瑞芳區東和里河岸步道年久失修，常有人在此摔倒，因此里長反映相關單位修繕，近日刨除重鋪押花步道完成，今(9)日東和里長周樹木及市議員林裔綺就到現場視察完工情形，剛好最近陰雨綿綿，也正好實測改以押花鋪設的路面品質，除了不易濕滑也不會積水，更好行。

路面崎嶇不平，常有人在這路段踉蹌或是跌倒，讓民眾是抱怨連連，所幸目前路面刨鋪工程第一階段已經完工，今(9)日市議員林裔綺相約東和里長周樹木到現場看一下道路品質。

市議員林裔綺說，瑞芳地區很常下雨，剛好趁著下雨來實測道路品質，重新鋪設的路面改以壓花的方式，讓美觀度提升，走起來不易濕滑也不會積水，希望帶給用路人全新的感受。

東和里長周樹木也表示，東和里河岸步道需要改善的路段長度約350公尺，須分兩期來施作，第一階段由活動中心到抽水站約160公尺已經鋪設完成，讓附近居民和來往民眾都讚不絕口，也提升市容景觀，期待未來全數完工後更具有整體一致性。