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淡水福佑宮提燈亮相 頭戴手提3種造型

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區媽祖廟的福佑宮準備了虎年造型提燈，分成頭戴式及手提三種造型款式。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區媽祖廟的福佑宮準備了虎年造型提燈，分成頭戴式及手提三種造型款式。圖／紅樹林有線電視提供

為歡慶一年一度的元宵節，也是小過年，新北市淡水區媽祖廟的福佑宮今年特別準備了虎年造型提燈，由於今年因為防疫的關係，取消了許多的農曆新年活動，不過已經訂製好的燈籠一樣會給民眾一個元宵節氣氛，讓大家可以開心過年。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，以往在農曆年節期間，都會舉辦新春開燈儀式，發送招財金以及元宵節擲筊比賽等等，但為了配合防疫都將這些活動取消，另外發放虎年小提燈的部份，今年則是將造型可愛的虎年提燈，分成頭戴式及手提三種造型款式。

在開運招財虎年提燈的部份，分成三種款式，一種是組合成頭戴的老虎造型，另外2種都是以手提方式呈現出不同圖樣的可愛小老虎，希望在元宵節兼顧防疫的情況下，也讓大家感受過年氣氛。

元宵節 淡水

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