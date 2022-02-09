防疫兼顧行銷 萬里維納斯海岸口罩出爐
為防疫兼顧行銷萬里，在新春連假過後，新北市議員廖先翔帶來熱騰騰剛出爐，以萬里最美海岸線的維納斯海岸作為背景的特色口罩，要來發送給公所的行政人員，幫助公所人員做好防疫工作的同時也可以一邊為地方來行銷。
市議員廖先翔說，日前製作了『我金山我驕傲』的口罩，希望將金山區的在地認同點出，讓更多民眾看到金山，今年則是為萬里製作了專屬於萬里的特色口罩，以最美海岸線著稱的維納斯海岸為口罩的底圖背景，在新春連假過後，終於熱騰騰出爐，要來發送給公所的行政人員，幫助他們防疫也可以兼顧地方的行銷。
萬里區的特色口罩以著名景點維納斯海岸，作為底圖，搭配上晴空萬里、萬里晴空的字樣以及女王頭的意象，明亮又充滿萬里特色的口罩，讓公所的人員都相當喜愛。
萬里區長粘雪琴表示，戴上口罩可以防疫還可以行銷萬里的景點，相當實用又具有特色，在疫情期間，公所的人員也是第一線的防疫人員，對於口罩的需求量相當大，如今在市議員的資源補充下，不但有更多的口罩補給，還可以戴上口罩就代表來自萬里，為自己的家鄉行銷，讓更多人看見萬里的特色與美好。
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