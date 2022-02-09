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防疫兼顧行銷 萬里維納斯海岸口罩出爐

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
新北市議員廖先翔帶來以萬里最美海岸線的維納斯海岸作為背景的特色口罩，幫助做好防疫工作的同時也可以為地方來行銷。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員廖先翔帶來以萬里最美海岸線的維納斯海岸作為背景的特色口罩，幫助做好防疫工作的同時也可以為地方來行銷。圖／紅樹林有線電視提供

為防疫兼顧行銷萬里，在新春連假過後，新北市議員廖先翔帶來熱騰騰剛出爐，以萬里最美海岸線的維納斯海岸作為背景的特色口罩，要來發送給公所的行政人員，幫助公所人員做好防疫工作的同時也可以一邊為地方來行銷。

市議員廖先翔說，日前製作了『我金山我驕傲』的口罩，希望將金山區的在地認同點出，讓更多民眾看到金山，今年則是為萬里製作了專屬於萬里的特色口罩，以最美海岸線著稱的維納斯海岸為口罩的底圖背景，在新春連假過後，終於熱騰騰出爐，要來發送給公所的行政人員，幫助他們防疫也可以兼顧地方的行銷。

萬里區的特色口罩以著名景點維納斯海岸，作為底圖，搭配上晴空萬里、萬里晴空的字樣以及女王頭的意象，明亮又充滿萬里特色的口罩，讓公所的人員都相當喜愛。

萬里區長粘雪琴表示，戴上口罩可以防疫還可以行銷萬里的景點，相當實用又具有特色，在疫情期間，公所的人員也是第一線的防疫人員，對於口罩的需求量相當大，如今在市議員的資源補充下，不但有更多的口罩補給，還可以戴上口罩就代表來自萬里，為自己的家鄉行銷，讓更多人看見萬里的特色與美好。

萬里 口罩 金山

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