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不必跑市府！台南施工車輛路權開放線上申請首日達7成

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市施工車輛臨時停放道路許可一年申請案逾1萬3千件。記者吳淑玲／攝影
台南市施工車輛臨時停放道路許可一年申請案逾1萬3千件。記者吳淑玲／攝影

台南市政府交通局一站式整合服務平台「興修房屋或其他工程施工車輛臨時停放道路作業」8日起開放線上申辦11日以後申請的案件，落實以網路替代馬路，節省市民奔波，也縮短申辦的處理時間。首日線上申請比例高達七成，顯示民眾接受度極高，交通局表示將持續宣導，歡迎民眾多加利用新管道申請辦理。

交通局統計2016年台南市一年申請案才6、7千件，5年來一路攀升去年達到1萬3千件，民眾也感受到施工案場增多，有時造成行車阻塞；交通局綜合規畫科長莊惠忠表示，通常核准施工時段是上午9點至下午5點，審核時會避開早上7點至9點及下午5點至7點上下班尖峰時間，同時有些特殊道路像西門路等緊鄰觀光商圈車流量大，假日也不會核准施工，以免造成塞車引發民怨。

交通局表示「興修房屋或其他工程施工車輛臨時停放道路作業」，統計2016年約7、8千件，2021年度則高達1萬3千件以上，因該項作業係依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第5款規定辦理，違反者須處1,200元至2,400元罰鍰，業者也希望依據法規申請，避免遭民眾檢舉，造成申請案件數逐年攀升。

為加速辦理與縮短作業時間以達便民服務目的，交通局增加線上申辦作業，民眾可於接獲電子郵件通知後於線上自行列印，可節省民眾等候核准文件郵寄時間約1至2天。昨天50餘件中有多件經初審後以電子郵件通知申請人補正資料(現場照片)，多數申請人皆於當天完成補正資料，交通局審核後核發的許可文件，將由系統自動套印台南市政府浮水印，可供警察同仁執勤及民眾有疑慮時辨識。

線上申請還有4大特色，同一施工區域提供續辦功能，已申請過的案件，只需要填寫續辦日期就可以再次送件，不需重新填寫申請資料；完整提供手機操作功能，整合線上地圖標示及手機拍照上傳施工照功能；申辦審核通過後，民眾可以直接下載證明書；提供線上補正、補件功能，民眾補交證件不需再跑公家機關臨櫃繳交。

台南市交通局之前核發的版本，業者自行加大的公告內容。圖／交通局提供
台南市交通局之前核發的版本，業者自行加大的公告內容。圖／交通局提供
台南市交通局開放線上申請新的核准版本，表格化清楚明瞭。圖／交通局提供
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台南 警察

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