交通事故塞不停 新北將成立「交通戰情室」發即時訊息

雙北車流量大，尖峰時刻發生事故，對用路人更是痛苦至極。新北市交通局為改善問題，決定逐步打造智慧運輸中心，以大數據方式管理新北交通，其中「交通戰情室」今年就會上線，將透過CNS號誌、社群媒體發布重要交通資訊，讓民眾避開壅塞路段。民代認為，資訊可以作為輔助，但預先調派人力管控路口號誌才是解決交通問題之道。

新北市汐止大同路往台北方向每日上午7時45分至9時都呈常態性壅塞，最長回堵1.3公里，平均行車速率約20公里左右，服務水準呈現D-E級。台64快速道路接國道一號的壅塞情性更嚴重，幾乎每天塞，最長會塞到3公里，用路人叫苦連天。

新北市交通局為提升交通道路品質，決定打造智慧運輸中心，將整合事故系統、停車系統、車流量等資訊，以交通雲概念統一管理，預計年底規畫完成，3年後隨著新北第二行政中心完工後來設置。其中能整合道路車流量資訊的「交通戰情室」第一期今年9月就會成立，

交通局長鍾鳴時表示，交通戰情室能透過車輛監視器、影像辨識、偵測、交通號誌、ETC等資料來判斷即時車況。他們會以交通雲的概念整合全市交通資訊，監控重要路段的車況，只要有嚴重堵塞，就會第一時間在全市153個CNS號誌及社群媒體發布給民眾。

鐘鳴時舉例，假設台64在早上7點發生重大車禍，他們便能透過臉書等社群媒體發出資訊，讓用路人出門前得知訊息，改走替代道路，或是轉乘捷運、公車等大眾運輸來避開事故地點。

鐘鳴時指出，智慧運輸中心未來完成後，還會整合車況、公車、停車等資訊，讓民眾使用手機就可以在路邊得知新北市的車流狀況、公車相關資訊及停車場、路邊停車格等訊息，獲得更好的交通行駛品質。

新北市議員張錦豪認為，重大事故訊息發布只能做輔助，真正要解決塞車問題的重點是人力，市府應透過各種資訊，及早預判當天交通狀況來調派路口站崗人力，例如天氣預報汐止當天會下雨，就要將疏導交通警員從上午8時站崗提早至6時30分站崗，否則每次都是塞車才出招，永遠都會慢一拍，無法解決問題。