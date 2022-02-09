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22期疫苗預約下周開打 北市提供莫德納達19萬劑

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲下午在防疫記者會中宣布本周五前是觀察期，原則上台北市下周二開始將一步步解封。柯文哲說，還是要打疫苗，第22期疫苗接種，這一次台北市提供BNT8萬劑、莫德納19萬劑、高端1.6萬劑。

柯文哲說，大家喜歡打莫德納，喜歡就去預約，但BNT沒有比較差，希望2月14日下周一開始，北市有29萬劑，如果可以打的，符合條件就打滿，原則上下周北市就逐步放寬管制了，之前拜託大家把疫苗打好打滿。

副市長蔡炳坤表示，第22期北市有29萬多劑，是全國開出預約量的19.03%，約提供全國將近五分之一的量能，目前台北市追加劑打了29.16%，會繼續努力，速度會更加快，讓疫苗接種、場館解封做搭配。

蔡炳坤說，這周是打21期，BNT和高端都有剩下，浪費了可惜，所以北市採取有剩下的缺額，採現場掛號，BNT到今天為止，高端明後天在松山捷運站還有，但這是補足缺額。

蔡炳坤說，原則上是現場掛號、額滿為止，後續看下周預約情形，必要時中型接種站會提供現場掛號，讓醫療量能從 充分利用。

柯文哲則補充，這是蔡炳坤講得太客氣了，「不是隨到隨打，是隨到隨等，預約優先」這是殘劑的概念，剩下才給你」，不能一來比人家還兇就要隨到隨打，是隨到隨等，是殘劑的概念。

台北市長柯文哲表示，下周二開始將一步步解封。圖／北市府提供
台北市長柯文哲表示，下周二開始將一步步解封。圖／北市府提供
第22期疫苗接種，台北市提供BNT8萬劑、莫德納19萬劑、高端1.6萬劑。圖／北市府提供
第22期疫苗接種，台北市提供BNT8萬劑、莫德納19萬劑、高端1.6萬劑。圖／北市府提供

新冠疫苗 柯文哲 蔡炳坤 莫德納

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