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影／新北八里3糙齒海豚疑追食擱淺 海象差將送基隆安置

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北八里3糙齒海豚疑追食擱淺，海象差將送基隆安置。圖／新北市動保處提供
新北八里3糙齒海豚疑追食擱淺，海象差將送基隆安置。圖／新北市動保處提供

新北市八里附近海域，今天上午到中午分別各有2隻、1隻糙齒海豚擱淺，海巡署、新北市動保處、中華鯨豚協會等單位人員趕至救援，動保處長楊淑方表示，目前3隻糙齒海豚生命狀況還好，原本可以當場海放，但因海象差，浪高超過2米，決定先安置到基隆救治站。

新北市動保處長楊淑方說，八里附近海域，今天上午到中午，分別各有2隻、1隻糙齒海豚擱淺，目前3隻糙齒海豚生命狀況還好，都是活體，評估原本可以當場海放，但因海象差，浪高超過2米，決定安置到基隆救治站，待海象穩定及健康狀況良好時再行野放，預計下午會送達，目前正在運送處理中。

經新北動保處確認為「糙齒海豚」，屬於保育類動物，楊淑方說，糙齒海豚具有群體性覓食習性，研判是在追食過程誤入海域擱淺，生命狀況還好，目前全力救治處理。

基隆市府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，八斗子救治站已準備好，全力安置救援。

新北八里3糙齒海豚疑追食擱淺，海象差將送基隆安置。圖／新北市動保處提供
新北八里3糙齒海豚疑追食擱淺，海象差將送基隆安置。圖／新北市動保處提供

海豚 基隆

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