二闖環評未過！信義行政中心改建 環委盼納2050淨零排

台北市環評大會去年11月審查「信義行政中心地上權案」，多位環評委員認為該案位於信義計畫區，又近台北101，但開發單位規畫的太陽能板等綠電比例太少，今再召開會議，經3小時審議後，仍認為需再檢討再生能源設置、溫室氣體排放增量與碳中和建築規畫，此外也需補充鳥擊監測計畫，以及將2050淨零排納入環評，並要求1個月後補充修正後再審。

被視為信義計畫區具指標性的「信義行政中心地上權案」，基地現仍為信義行政中心使用，因被鑑定為海砂屋，市府以地上權方式招商改建，2019年底由南山人壽以159.81億權利金得標，2020年12月初通過危老重建核准，拿到最高40%容積獎勵，也被認為是危老條例上路以來，身價最貴的危老案。

目前開發單位規畫興建30層樓商辦大樓，地上權50年，基地面積7099平方公尺；該建物北側比鄰南山廣場、南側面臨信義路，鄰近捷運台北101／世貿站、象山站，未來將進駐辦公室、餐飲業等，財政局預估民間投資金額可達300億以上。

環評委員今二度審查，多位委員認為綠能比例仍須加強，環委龍世俊建議，若建築的自行車位有頂棚，可在頂棚加設太陽能板，增加光電板面積；北市產發局副局長王三中也表示，開發單位可與周邊信義館場結合，補足太陽光板數量。

另也有委員針對共享運具租賃、鳥擊監測提出意見。環委張尊國指出，開發單位建議做好YouBike、電動車、租車等相關規畫，環委鍾慧瑜也說，基地可提供共享運具服務，讓第三方進來營運，鼓勵民眾多使用綠運輸，另外也可將停車相關資訊提供北市府做停車空間規畫。

開發單位南山人壽表示，該建物將設置40個電動機車車位，未來也會針對電動汽車做相關規畫，停車場也有預留充電管線；綠能方面，目前已在屋突裝設太陽能板屋頂，也會努力將綠建築等級從原先的銀級提高到黃金級。

由於該建案為公家地上權指標，且又近全球最高綠建築的台北101，完工後將是低碳城市重要指標，環評會主席、環保局長劉銘龍表示，北市去年底已公告2050淨零排放路徑，也將送自治條例至市府，盼能把2050淨零排相關原則納入環評。

經環委討論後最終仍未通過此案，除了要求開發單位繼續加強、重新檢討再生能源設置、風動補充說明、溫室氣體排放增量與碳中和建築規畫等資料並送件審查，另考量該建物較高，也需補充鳥擊監測計畫，要求1個月後補充修正後再審。