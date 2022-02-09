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金山中角灣衝浪基地周邊道路變好 優化改善開放通車
新北市金山區中角灣衝浪基地為北台灣重要的衝浪勝地，自啟用後各種活動及人潮日益熱絡，但周邊路面久經使用多坑洞且不平，極需改善，經新北市議員廖先翔關心及爭取經費後，由新北市金山區公所進行施工，農曆春節前完工開放通行，提供安全舒適的用路環境。
金山區長廖武輝今天表示，中角灣衝浪基地屬金山區重大的建設之一，每到假日人潮絡繹不絕，成為新興旅遊熱門景點，也因道路使用頻繁造成道路破損，藉由這次工程改善，使遊憩民眾擁有舒適的行車環境，也於疫情稍緩後，漫遊金山輕旅行。
市議員廖先翔表示，金山區中角灣衝浪基地經新北市新建工程處開闢中角灣街後交通順暢度已有提升，但原舊有出入口及中角灣衝浪中心旁道路經常年使用後已破損不堪，經會同金山區公所現勘後建議應立即改善，不求施工快，但完成品質必須好，現在順利完工，中角灣的整體環境也已大幅提升。
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