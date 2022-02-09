金山中角灣衝浪基地周邊道路變好 優化改善開放通車

新北市金山區中角灣衝浪基地為北台灣重要的衝浪勝地，自啟用後各種活動及人潮日益熱絡，但周邊路面久經使用多坑洞且不平，極需改善，經新北市議員廖先翔關心及爭取經費後，由新北市金山區公所進行施工，農曆春節前完工開放通行，提供安全舒適的用路環境。

金山區長廖武輝今天表示，中角灣衝浪基地屬金山區重大的建設之一，每到假日人潮絡繹不絕，成為新興旅遊熱門景點，也因道路使用頻繁造成道路破損，藉由這次工程改善，使遊憩民眾擁有舒適的行車環境，也於疫情稍緩後，漫遊金山輕旅行。