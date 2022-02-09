新北平溪天燈節2月12、15日登場 交通管制看這裡

「2022新北市平溪天燈節」今年新北市政府以「從心出發，重新點亮全世界」為主題，希望藉由溫馨、壯觀的天燈齊飛畫面，眾人集氣，共同為世界祈福，首場活動主題「點亮希望，虎運綻放」於2月12日在平溪國中舉辦，15日元宵節在十分廣場，新北市府歡迎大家一起來平溪迎接幸福虎年到來。

新北市警局表示，活動期間自上午9時至晚上12時，於106線道從新店區文山路與石碇交流道口起至瑞芳區106線道的頂坪路口，實施全面性車輛交通管制，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，均不得進入，民眾可從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站等處搭乘交通接駁公車至活動會場。

新北市警局呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往共襄盛舉，相關交通管制措施隨時提供警廣、IPOLICE即時插播及推播，提醒用路人提早改道，避開管制區域及注意交通安全，活動期間勿任意違規停車、遵從各路口員警、義交指揮疏導，避免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

「2022新北市平溪天燈節」活動及交通相關資訊，可上新北市觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、新北市政府警察局及新北市政府警察局交通警察大隊Facebook粉絲團查詢。

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