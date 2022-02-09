台2線瑞芳鼻頭段落石 封路2小時清除可改走台2丙

台2線83公里新北市瑞芳區鼻頭段昨天晚間6時許發生邊坡坍方，路面零星土石已清除，由於邊坡仍有倒懸孤石，今天上午10時至中午12時封路清理，請民眾改行駛台2丙線替代道路。

公路總局第一區養護工程處發布新聞稿表示，台2線83公里新北市瑞芳區鼻頭段昨天晚間6時20分發生邊坡坍方影響東向車道，一工處基隆工務段派遣機具及人員積極搶修，先完成路面零星土石清理，並以紐澤西護欄圈圍外路肩。

由於現場邊坡仍有長7公尺、寬6公尺、高4公尺的倒懸孤石，因夜間視線不佳，暫以紐澤西護欄圈圍外路肩及現場保全機具進駐，並在83.2公里及82.9公里處設置管制點維持道路通行安全。

為清除邊坡倒懸石，一工處基隆段今天上午10時起至中午12時，在台2線83.2公里至82.9公里處實施封路，往返宜蘭及台北的用路人，請改走台2丙線，相關道路行車資訊可隨時收聽警廣，並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制及訊息。