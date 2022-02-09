新北環保局徵稽查員 重案組起薪達4萬

守護環境的無名英雄，通常仰賴環保局稽查人員日以繼夜蹲點守候，新北市環保局為補充稽查人力，今招考180名約聘、僱人員，其中未來分配重案組的約聘人員，起薪可達40901元。環保局表示，約聘、僱人員為一年一聘，若工作表現良好，通常將持續續簽聘用。

新北市過去偶有不肖業者，趁著夜深人靜時偷排廢氣、廢水，甚至挖開農地傾倒大量廢棄物、排放重金屬汙染物危及人體及環境，噪音汙染更是屢見不顯，但因蒐證不易，通常需要環保稽查人員輪班守候才能罪證確鑿，蒐證也易激起不肖業者反彈情緒，工作辛苦且具危險性。

為持續遏止環境污染事件，新北市環保局今公布儲備稽查員招考簡章，預計於今年4月辦理儲備約僱人員及約聘人員招考，錄取150名儲備約僱人員及30名儲備聘用人員，報名期間自3月7日8時至3月16日18時止，採網路報名。經考試及格並正式進用者，約僱人員月薪31175元，聘用人員月薪40901元。

環保局表示，本次儲備約僱人員及聘用人員合併招考，並分為兩階段進行，第1階段筆試於4月23日舉行，筆試題型包含單選題、多選題及簡答題，範圍涵蓋環保概論、環保稽查實務、環保相關法規、貪汙治罪條例及行政法等。通過筆試者，則可參加5月14日及5月21日舉行的第2階段口試 ，筆試分數佔50%、口試分數佔50%。

招募約僱人員以環境公害陳情案件為主要稽查勤務，聘用人員主要協助環境稽查重案組辦理新北國土破壞及重大環境汙染專案，兩者則要求具備不同經歷及學歷。本次招考預計錄取180人，考試合格者將依人力缺額陸續遞補。不論約僱或約聘人員，均須視案件狀況配合聯合稽查及24小時3班制方式輪值，並依相關環保法規執行汙染環境取締等作業。