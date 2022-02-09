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金山區公所本周五、周六送1200份平安祥虎小提燈
元宵節將至，新北市金山區公所考量不同上班時段的民眾，將在11日晚上7至8點及12日上午10至11點，分兩個時段於公所1樓門口各發放600份共計1200份平安祥虎小提燈，數量有限，發完為止，歡迎民眾踴躍領取。
金山區長廖武輝說，今年度新北市政府推出新北祥虎小提燈計有「金虎爺」、「黃虎將軍」、「黑虎將軍」3款造型，以民俗信仰虎爺將軍設計，不但逗趣可愛，並結合新北特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，設計多款趣味遊樂設施配件。
特別是「新北金虎爺」小提燈取台語諧音「新北金豪野」來祝福市民福虎生豐，也讓威風凜凜、金碧輝煌的虎爺陪伴闔家平安祥虎（尚好）過好年。
廖武輝提醒，在領取小提燈時亦需做好防疫工作，請民眾現場排隊領取小提燈時，請務必配戴口罩，並配合現場工作人員安排量測體溫、手部消毒、實名制及保持社交距離。
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