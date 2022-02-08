歷經三年整頓計畫 士林夜市以新面目宣告重新出發

台北士林夜市2019年開始進行攤販精進計畫，北市府和當地商圈組織一起努力，整頓夜市攤商、讓道路變寬、要求攤商都要清楚標示價格等，台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤今晚特地「揪團」逛士林夜市。黃珊珊說，希望疫情結束後國際觀光客再來時可以看到夜市的改變，今年士林還有台北燈節、台北表演藝術中心開幕等，市府所有的資源都在士林，希望能讓士林改頭換面。

黃珊珊和蔡炳坤晚上一起逛士林夜市，兩人逛了燒烤攤、甜品攤、知名的蚵仔煎店及慈諴宮前的麵線攤等將近十個攤位，沿路不時有民眾和兩人打招呼或要求合照。

先前有遊客在網路上質疑士林夜市攤販賣的水果價格過高，台北市士林夜市國際觀光發展協會理事長賴信瑜說，之前的水果事件對夜市攤商傷害很大，影響大家的生計，但在黃珊珊的帶領下，夜市大有進步，吃的、用的各種商品都有，很適合各年齡層來逛。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說，士林夜市在2019年前就像個游擊隊，沒有被正式納管，但也因為夜市攤商多、腹地大，管理和整合難度他敢說是全台北市最高的，過去的市長都沒有人敢碰這個問題，他們很幸運遇到黃珊珊願意協助，幫很多忙，現在夜市讓他感覺變成「正規軍」了。

蘇文山說，過去大家想到士林夜市就會覺得髒髒亂亂的，連在地人也這麼覺得，這是士林的痛，他們從2019年下半年開始籌備整頓計畫，經過將近三年的努力終於宣示重新出發，攤商都退到劃設的藍色虛線後，讓消防車、救護車可以通行，商品都有標價、份量透明，夜市路邊設置加蓋垃圾桶，燒烤攤位加裝靜電除油煙機等，希望讓大家看到士林夜市的改變。

黃珊珊說，當初開始整頓計畫是因為不希望攤商們提心吊膽做生意，她當議員二十幾年，很常遇到路邊攤販因為被開單找她關說，所以她很希望大家都能合法做生意，她昨天來逛看到每攤都很漂亮、道路也乾淨，這是很大的變革，希望國際觀光客回來後可以看到改變，沒有漫天喊價了。