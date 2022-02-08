元宵節再現士林風華 地方團體辦線上猜燈謎抽獎

元宵節將至，為了振興士林，11日登場的台北燈節將推出集章抽好禮活動，在地老店郭元益、百年老校士林國小等也集結組成「風華士林記憶拼圖」，明天舉辦線上猜燈謎抽獎。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊各行各業，為再現士林風華，台北市觀傳局主辦的2022台北燈節將在11日到20日登場，並推出電子集章抽好禮活動，只要下載「台北通」APP並完成系統認證會員，透過掃描QR Code集滿15個「祥虎章」即可參加抽獎，每天都有1次抽獎機會。

台北市觀傳局說明，集點完成且填寫抽獎資料後，將由電腦隨機抽獎，並於23日下午4時於2022台北燈節官網公布得獎名單，將項包含bgreen uFit 全身垂直律動儀、花蓮美侖大飯店豪華家庭住宿券、大金空氣清淨機等。

此外，觀傳局同步推出「集章寄福」活動，民眾於燈節期間到士林街福德宮、慈諴宮、神農宮、芝山巖惠濟宮，完成四大宮廟祈福章，即可到台北藝術表演中心廣場的台北郵局臨時攤位兌換限量免費郵票，將新年祝福寄到親朋好友手上。

不僅如此，民間商家與學校也加入振興行列。由在地團體組成的「風華士林記憶拼圖」將在明天下午5時到7時於臉書粉絲專業舉辦猜燈謎、玩拼圖、抽福袋活動，只要參與直播就有機會抽中郭元益、士林國小、國立故宮博物院、東吳大學人社院大學社會責任實踐計畫及佳音聯播網等單位準備的禮物。