開春「虎哩有頭路」 新北就博會將釋2800職缺

中央社 / 新北8日電

新北市政府勞工局今天表示，將於2月11日舉辦「虎哩有頭路」就業博覽會，邀請50家廠商共襄盛舉，提供約2800個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參與。

勞工局今天發布新聞稿表示，將於2月11日上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，現場邀請南亞電路板、Gogoro睿能創意、頎邦科技、信鼎、中興保全、欣葉國際餐飲等50家廠商參與，共釋出約2800個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉說，這次就博會廠商，科技製造業占4成2、旅宿餐飲業占3成4、一般服務業及零售量販業占2成4。因台灣已是全球晶片製造重心，科技製造業人才需求持續暢旺，加碼投資找人才以因應後續消費商機。

他表示，在待遇方面，以科技製造業如新日興電控工程師薪資達50K，餐飲業如慕里諾國際餐飲廚師薪資也開出42K。另外，現場還提供約500個兼職職缺，歡迎有彈性工作時間需求的民眾來應徵，讓大家在新年開春時刻能順利找到理想工作。

勞工局 新北

延伸閱讀

新北金虎爺小提燈亮相 瑞芳公所千份供索取

新北續推污水下水道後巷美化 彩繪主題將結合地方特色

福島食品即將叩關來台 新北提高檢驗量能加強抽驗

影／新北消防滅火尖兵 170萬履帶式滅火機器人出勤

相關新聞

捷運汐東線 新北綜規已送審議

捷運汐止東湖線總長度約17.4公里，總計有15座車站，其中新北市負責建設6處車站，新北市捷運局表示，已在上月28日將綜合...

搶救士林夜市 2副市長揪團逛

因疫情國際觀光客不來，加上先前現切水果天價坑殺消費者爭議多，讓士林夜市生意一落千丈，爲振興士林商機，北市府3年來試圖重振...

北市修損鄰規則 沒鑑定將不准施工

台北市近年頻傳施工建案旁民宅損壞事件，民眾及建商間，常常因現況鑑定報告意見不同，引發不少爭議。為維護市民權益，北市建管處...

標線人行道 像「狗皮膏藥」

台北市長柯文哲住家附近、大安區錦泰里周邊，因緊鄰永康商圈、中正紀念堂，總吸引不少遊客遊逛，但里長這幾年常接獲里民陳情，指...

新北8路段停車格 15日起收費

元宵節起，新北市林口孝路504巷20弄、八里商港六路、汐止長興街2段與石碇碇坪路1段、碇格路1段、雙溪口第一、二停車場、...

歷經三年整頓計畫 士林夜市以新面目宣告重新出發

台北士林夜市2019年開始進行攤販精進計畫，北市府和當地商圈組織一起努力，整頓夜市攤商、讓道路變寬、要求攤商都要清楚標示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。