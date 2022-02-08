開春「虎哩有頭路」 新北就博會將釋2800職缺

新北市政府勞工局今天表示，將於2月11日舉辦「虎哩有頭路」就業博覽會，邀請50家廠商共襄盛舉，提供約2800個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參與。

勞工局今天發布新聞稿表示，將於2月11日上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，現場邀請南亞電路板、Gogoro睿能創意、頎邦科技、信鼎、中興保全、欣葉國際餐飲等50家廠商參與，共釋出約2800個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉說，這次就博會廠商，科技製造業占4成2、旅宿餐飲業占3成4、一般服務業及零售量販業占2成4。因台灣已是全球晶片製造重心，科技製造業人才需求持續暢旺，加碼投資找人才以因應後續消費商機。

他表示，在待遇方面，以科技製造業如新日興電控工程師薪資達50K，餐飲業如慕里諾國際餐飲廚師薪資也開出42K。另外，現場還提供約500個兼職職缺，歡迎有彈性工作時間需求的民眾來應徵，讓大家在新年開春時刻能順利找到理想工作。