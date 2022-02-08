沒鑑定禁施工！建案旁民宅損害頻傳 北市修正損鄰規則

台北市近年頻傳施工建案旁民宅損壞事件，民眾及建商常因現況鑑定報告起爭議，為維護市民權益，北市建管處今公告修正「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」（簡稱損鄰規則），強制建商施工前找公正第三方單位鑑定鄰房現況，否則不准施工，預計2月14日發布、發布後2天內實施。

建築工程施工前辦理鄰房現況鑑定，是為了日後發生施工損鄰情況時，用來釐清損害責任是否為施工造成的重要依據，但目前規則並未強制建商辦理鄰房現況鑑定，導致發生損鄰情形時，缺少客觀施工前後資料，提供監造建築師判斷損害賠償責任歸屬。

另也沒要求鑑定機構的資格，導致民眾、業者雙方各自找機構，其鑑定內容並不完善；甚至如果沒有鄰房現況鑑定資料時，只能由監造建築師認定損害責任歸屬，易過於主觀有爭議、沒有公信力。

根據建管處統計近3年施工損鄰案件數量，2019年接獲152件、影響355戶；2020年接獲175件、影響355戶；2021年接獲198件、影響367戶。

過去曾有民眾反映住家受到建築施工影響有損害，認為業者應負責賠償，但其屋距離施工地點超過100公尺；建管處指出，以施工地點為圓心，一般會影響的範圍最遠是在寬度30公尺內。

對於市府最新公告的修正損鄰規則，遠雄表示，一直以來都有辦理鄰房現況鑑定，目前委外的第三方鑑定機構就是土木技師公會，遠雄都有按照法規和工會條款進行，因此修正規定對他們來說影響不大。

此次修正損鄰規則內容，包含強制要求業者施工前辦理鄰房現況鑑定、明定影響鄰房範圍標準為開挖深度3倍水平距離，以及鑑定機構應為公會、學術單位等第三公正單位，且鑑定人數應達40人以上。

建管處表示，若發生損鄰情況，就可拿出鄰房現況鑑定資料，判定賠償責任歸屬，並由業者及民眾自行協調，協商不成就要找相關公會等第三者評估賠損金額，若依舊沒有共識就要尋求司法途徑。

另外，經判斷若該建築工程繼續施工會有公共安全疑慮的話，除會勒令停業外，也會要求建商改善防護措施、損害情況等後，才能繼續施工；此次公告修正的損鄰規則，將於2月14日發布實施。