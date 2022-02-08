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汐止公所停車場更便民 增設自助繳費機

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止行政中心地下停車場，新北市議員周雅玲協助增設繳費機，讓繳費更方便。 圖／觀天下有線電視提供
汐止行政中心地下停車場，新北市議員周雅玲協助增設繳費機，讓繳費更方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止行政中心地下停車場，目前進出是以車牌辨識很方便，不過，因為有不少民眾會從仁愛路側進出，反應找不到繳費機，所以，新北市議員周雅玲也反應公所在仁愛路側的出入口增設繳費機，未來還可使用手機電子支付，整個系統整合下來後，對於繳費民眾來說更方便。

新北市議員周雅玲表示，汐止行政中心地下一、二樓的停車場，對於到公所或是戶政、稅捐單位洽公，又或是到圖書館的民眾來說，停車很方便，不過，因為之前繳費機都設在靠近行政中心主要電梯的另一邊，就有民眾反應找不到繳費機，所以，在反應相關單位後，公所也很快的在仁愛路側B1跟B2的電梯口，共新增了兩台的自助繳費機，對於車主來說，要繳費更便利。

汐止區長陳健民指出，汐止區公所的行政大樓地下室停車場在兩年前改成車牌辨識暨全自動繳費系統，之前有民眾反應繳費機能不能在其他出入口再設置，所以，在今年年初就在仁愛路出口的地方增設完成，那現在也已經在申請手機APP的支付系統，順利的話在三月前，民眾在繳費時就可以使用，增加手機電子支付功能，讓民眾繳費方式更多元。

汐止 停車場

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