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汐止路樹遮避紅綠燈 移樹保行車安全

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新台五路二段路樹遮避紅綠燈，新北市議員張錦豪服務處就協調相關單位移樹，保障安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新台五路二段路樹遮避紅綠燈，新北市議員張錦豪服務處就協調相關單位移樹，保障安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新台五路二段靠近江山萬里社區，車子很多，不過，在往台北方向的紅綠燈，經常被分隔島上的大樹遮擋住，影響行車視線，再加上是爬坡路段，等車子靠近路口發現是紅燈，往往來不及剎車，闖紅燈險象環生，所以，新北市議員張錦豪服務處就協調相關單位移樹，保障安全。

崇德里長蘇宏杰表示，因為在大聯結車在看到號誌燈是紅燈的時候，已經來不及剎車，所以，通常都會闖紅燈過去，那這邊常有小朋友、老人家在過馬路，非常危險不安全，所以，希望移樹，主要是因為目前靠近路口的大樹，當大車因為駕駛座比較高，視線會被樹枝的末梢擋住，所以，才會看不到紅綠燈，與其這樣不如將前面的四棵樹移到後方的要再復原的分隔上，讓駕駛人提早看到號誌提早剎車。

因為，在往北之前剛好有一段打開缺口，但後來又因為發生死亡車禍封閉，不過，只是以水泥護欄封著，所以，也決將這一段分隔島再做起來，里長就建議把樹就地移植，將靠近路口的移過來。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，移樹的方式有兩種，就是在附近如果有樹枯掉先行替換，另外一個方式就是前方剛好之前有發生死亡車禍，相關單位要將分隔島封閉補植樹木，剛好就可以把樹遷移過來，讓行車視線更好，保障用路人安全。

汐止 車禍

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