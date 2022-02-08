淡水違建拆除變綠帶 還地於民成休憩處

新北市淡水區淡海路與淡海路165巷路口人行道，遭附近飯店迎賓空間占用影響行人通行，經工務局推動「新北美樂地2.0」專案，拆除違建並完成人行道鋪面更新，並保留原有景觀魚池，提供民眾休憩及觀賞場所還地於民。

新北市淡水區淡海路與淡海路165巷路口人行道，遭附近飯店迎賓空間占用影響行人通行，經工務局推動「新北美樂地2.0」專案，拆除違建並完成人行道鋪面更新，並保留原有景觀魚池，提供民眾休憩及觀賞場所還地於民，過去遭當地飯店占用公有土地，附近民眾也拿來做私人停車使用，造成行人被迫與汽機車爭道，在市府團隊共同合作下，要求由飯店自行拆除占用，養工處及淡水區公所完成人行道空間改善。

新北市養工處勞安品管科長劉弘哲說，此案活化土地全長約85公尺、寬度約9公尺，總經費約449萬，由養工處補助公所225萬辦理工程改善，現況除了新增平均寬度約2.5公尺的人行道空間，在不影響行人通行情形下，特別保留飯店既有景觀魚池供民眾休憩觀賞，並協調商家自行維護管理，提升都市街道景觀。而在餘裕空間部分，也設置連續草皮綠帶及15格機車位供民眾使用。