新北金虎爺小提燈亮相 瑞芳公所千份供索取

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市虎年小提燈亮相，瑞芳區公所將在11日和12日分兩日發放，共計一千份供民眾索取。 圖／觀天下有線電視提供
新北市虎年小提燈亮相，瑞芳區公所將在11日和12日分兩日發放，共計一千份供民眾索取。 圖／觀天下有線電視提供

新北市虎年小提燈亮相，有「金虎爺」、「黃虎將軍」、「黑虎將軍」三款造型，以民俗信仰虎爺將軍設計，不但逗趣可愛，並結合新北特色公園四腳亭的蹺蹺板，設計多款趣味遊樂設施配件，瑞芳區公所將在11日和12日分兩日發放，共計一千份供民眾索取。

在民間信仰裡，虎爺庇佑孩童平安長大，為孩童配戴虎帽也代表避邪、守護之意，此外，更有「虎爺咬錢來」的招財喻意，因此今年新北市「新北金虎爺」小提燈，取台語諧音「新北金豪野」來祝福市民福虎生豐過好年。

新北金虎爺小提燈玩法多變，「金虎爺」是第一隻可當手偶的小提燈，讓金虎爺變身活靈活現掌中虎；另外兩款Q版虎將軍小提燈，搭配包括瑞芳四腳亭河邊公園蹺蹺板在內等多個新北最具特色的共融式遊戲場，讓小朋友可以從遊戲中發揮想像力並認識在地文化。

瑞芳區長施玉祥說，預計於2月11日晚間七至九點、12日上午十至十二點以實聯制方式發放，為讓民眾安全領取小提燈，除管控排隊人數、現場量測體溫、酒精消毒外，請民眾領取小提燈時務必配戴口罩，並遵守公所現場防疫措施、排隊動線及社交距離規範。無法現場領取者，也可於民政局網站下載各款小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，親子一起組裝同樂。

瑞芳

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