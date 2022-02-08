新北續推污水下水道後巷美化 彩繪主題將結合地方特色
新北近來持續進行污水下水道後巷美化工程，新北水利局表示，全市在去年底前已完成112萬戶接管、555條後巷美化，讓原本髒亂不堪的環境，以結合地方特色的藝術改頭換面，歡迎有興趣的里提出申請一同參與。
水利局說明，為讓完成污水下水道接管工程的後巷更為明亮及衛生，水利局透過彩繪將後巷牆面披上彩色衣裳，賦予生氣，讓後巷美化工程展現與其它城市不同樣貌。
水利局指出，其實住宅後巷過去常被違建占據，導致髒亂不堪，還衍生蟑螂、老鼠及病媒蚊等衛生問題，現透過污水下水道用戶接管工程，將後巷防火巷空間改頭換面，同時運用巧思結合地方發展特色，也為社區增添了不少藝術氛圍。
水利局補充，後巷彩繪的過程中，會配合各里當地環境特色與社區發展特色，進行相關彩繪主題的發想，經與地方討論確定方向後，提出與當地環境結合之彩繪內容，於取得地方同意後進行彩繪，以達融合城市美學之污水後巷彩繪工作。
水利局表示，新北截至去年底已完成接管112萬戶，同時也累計完成555條後巷美化，現在也持續積極推動完成汙水接管後至後巷美化業務，歡迎有興趣的住戶和里長向水利局提出申請，水利局將會辦理會勘確認現場條件及評分，以確認是否納入後續彩繪；若是沒有進行美化，則維持污水下水道用戶接管完成後之工程成果，呈現乾淨的後巷空間。
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