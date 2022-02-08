最大祈福天燈遭吹倒 三峽廣行宮估周六重新點燈

有全國最大祈福天燈之稱的三峽廣行宮天燈，上月29日點燈後，31日就遭強風吹倒，過年期間不少慕名而來的民眾大失所望。目前廣行宮主燈骨架正重新搭建中，廣行宮主委黃騰霆表示，預計本周六即可重新點燈讓民眾參觀。

上月29日於新北市三峽廣行宮所舉辦的「2022全台最大祈福天燈花獻幸福」活動，廣行宮點燈兩天後，祈福天燈遭強風吹倒，由於該天燈有全國最大祈福天燈之稱，搭配周邊共6千盞燈籠壯觀美麗，吸引不少民眾前來，但民眾到場才發現祈福天燈被吹倒撤離，敗興而歸。