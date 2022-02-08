聽新聞
test
0:00 / 0:00

最大祈福天燈遭吹倒 三峽廣行宮估周六重新點燈

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
祈福天燈上月底遭強風吹倒。圖／三峽廣行宮關聖帝君廟粉專翻攝
祈福天燈上月底遭強風吹倒。圖／三峽廣行宮關聖帝君廟粉專翻攝

有全國最大祈福天燈之稱的三峽廣行宮天燈，上月29日點燈後，31日就遭強風吹倒，過年期間不少慕名而來的民眾大失所望。目前廣行宮主燈骨架正重新搭建中，廣行宮主委黃騰霆表示，預計本周六即可重新點燈讓民眾參觀。

上月29日於新北市三峽廣行宮所舉辦的「2022全台最大祈福天燈花獻幸福」活動，廣行宮點燈兩天後，祈福天燈遭強風吹倒，由於該天燈有全國最大祈福天燈之稱，搭配周邊共6千盞燈籠壯觀美麗，吸引不少民眾前來，但民眾到場才發現祈福天燈被吹倒撤離，敗興而歸。

廣行宮主委黃騰霆未免專程前來的民眾失望，過年期間聯繫廠商重新搭建，昨開工後目前主燈骨架已經逐漸成型，預計本周六即可重新點燈供民眾參觀，黃騰霆表示，燈會活動將延長至2月底為止，讓參觀民眾一飽眼福。相關訊息可上臉書「三峽廣行宮關聖帝君廟」粉絲專頁。

祈福天燈骨架正重新搭建中。圖／三峽廣行宮提供
祈福天燈骨架正重新搭建中。圖／三峽廣行宮提供

天燈 新北

延伸閱讀

竹藝燈會13日閉幕 抽油電車及紫南宮錢母套幣

鋒面通過今轉晴 17縣市小心強風周四水氣又增多

花蓮主燈白虎遭批不喜氣 縣府：大理石紋呈現在地特色

影／台中台灣燈會12日登場 主燈10米高台中虎爺亮相

相關新聞

捷運汐東線 新北綜規已送審議

捷運汐止東湖線總長度約17.4公里，總計有15座車站，其中新北市負責建設6處車站，新北市捷運局表示，已在上月28日將綜合...

搶救士林夜市 2副市長揪團逛

因疫情國際觀光客不來，加上先前現切水果天價坑殺消費者爭議多，讓士林夜市生意一落千丈，爲振興士林商機，北市府3年來試圖重振...

北市修損鄰規則 沒鑑定將不准施工

台北市近年頻傳施工建案旁民宅損壞事件，民眾及建商間，常常因現況鑑定報告意見不同，引發不少爭議。為維護市民權益，北市建管處...

標線人行道 像「狗皮膏藥」

台北市長柯文哲住家附近、大安區錦泰里周邊，因緊鄰永康商圈、中正紀念堂，總吸引不少遊客遊逛，但里長這幾年常接獲里民陳情，指...

新北8路段停車格 15日起收費

元宵節起，新北市林口孝路504巷20弄、八里商港六路、汐止長興街2段與石碇碇坪路1段、碇格路1段、雙溪口第一、二停車場、...

歷經三年整頓計畫 士林夜市以新面目宣告重新出發

台北士林夜市2019年開始進行攤販精進計畫，北市府和當地商圈組織一起努力，整頓夜市攤商、讓道路變寬、要求攤商都要清楚標示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。