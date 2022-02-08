清潔隊春節清運又助防疫 侯友宜宣布三節加工資並補休

過年期間不少民眾在家圍爐，產生不少待處理廢棄物，新北市長侯友宜表示，清潔隊員在春節期間協助清運及環境維護非常辛苦，還要協助防疫消毒，今日除要好好慰勞辛苦的隊員們外，也宣布未來端午及中秋期間工作者，將享有加發1日工資及1日補休，另外也讓所有隊員每年享有1次兩天一夜觀摩活動；讓現場隊員頓時歡呼聲四起、相當開心。

過年期間不少清潔隊員工作量大增，犧牲時間辛苦為民眾生活環境打掃及維護，尤其疫情期間更是協助環境消毒，相當辛苦。侯友宜今前往永和區清潔隊資收場慰勞終年辛苦的清潔隊員，除感謝及鼓勵外，也對他們的努力給予肯定。

侯友宜表示，為感念新北清潔隊員的辛勞，新北自今年起針對端午節、中秋節出勤的清潔隊員，皆以優於勞基法規定，除加發1日工資外，再給予1日補休，另外還讓每位清潔隊員都能享有一年1次兩天一夜的觀摩活動，適時放鬆身心；瞬間讓現場清潔隊員歡呼聲四起。

侯友宜認為，這本來就是市府該做的，尤其清潔隊員總是默默付出，春節期間也不停歇協助垃圾清運及環境維護等，再加上防疫消毒工作，非常不容易，因此特別在大家任務穩定後親自慰勞，並帶來虎年好運福袋及「橘子」，有「大吉大利」的寓意。

永和清潔隊長劉昌松現場簡報指出，一般廢棄物清運量，一般日平均為96.9公噸，而春節期間最高峰就是2月4日的開工，來到200.8公噸，增長約1.5到2倍。而巨大家具清運運，一般日平均為6.6公噸，春節高峰則是落在過年前三天，達33.7公噸，成長約2到5倍。