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清潔隊春節清運又助防疫 侯友宜宣布三節加工資並補休

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往永和區清潔隊資收場慰勞終年辛苦的清潔隊員，除感謝及鼓勵外，也對他們的努力給予肯定。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往永和區清潔隊資收場慰勞終年辛苦的清潔隊員，除感謝及鼓勵外，也對他們的努力給予肯定。記者李成蔭／攝影

過年期間不少民眾在家圍爐，產生不少待處理廢棄物，新北市長侯友宜表示，清潔隊員在春節期間協助清運及環境維護非常辛苦，還要協助防疫消毒，今日除要好好慰勞辛苦的隊員們外，也宣布未來端午及中秋期間工作者，將享有加發1日工資及1日補休，另外也讓所有隊員每年享有1次兩天一夜觀摩活動；讓現場隊員頓時歡呼聲四起、相當開心。

過年期間不少清潔隊員工作量大增，犧牲時間辛苦為民眾生活環境打掃及維護，尤其疫情期間更是協助環境消毒，相當辛苦。侯友宜今前往永和區清潔隊資收場慰勞終年辛苦的清潔隊員，除感謝及鼓勵外，也對他們的努力給予肯定。

侯友宜表示，為感念新北清潔隊員的辛勞，新北自今年起針對端午節、中秋節出勤的清潔隊員，皆以優於勞基法規定，除加發1日工資外，再給予1日補休，另外還讓每位清潔隊員都能享有一年1次兩天一夜的觀摩活動，適時放鬆身心；瞬間讓現場清潔隊員歡呼聲四起。

侯友宜認為，這本來就是市府該做的，尤其清潔隊員總是默默付出，春節期間也不停歇協助垃圾清運及環境維護等，再加上防疫消毒工作，非常不容易，因此特別在大家任務穩定後親自慰勞，並帶來虎年好運福袋及「橘子」，有「大吉大利」的寓意。

永和清潔隊長劉昌松現場簡報指出，一般廢棄物清運量，一般日平均為96.9公噸，而春節期間最高峰就是2月4日的開工，來到200.8公噸，增長約1.5到2倍。而巨大家具清運運，一般日平均為6.6公噸，春節高峰則是落在過年前三天，達33.7公噸，成長約2到5倍。

環保局補充，新北過去就針對春節期間除夕到初三有上班的的清潔隊員，給予加發及補休福利，今年再納入端午及中秋，讓三節都能享有同樣福利。像今年春節除小年夜加班收運外，也持續值勤到除夕當天傍晚6時，初三各區清潔隊共提供67處垃圾定時定點收運服務，服務相當於24小時全年無休，希望提供更好環境品質。

新北市長侯友宜今前往永和區清潔隊資收場慰勞終年辛苦的清潔隊員，除感謝及鼓勵外，也對他們的努力給予肯定。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往永和區清潔隊資收場慰勞終年辛苦的清潔隊員，除感謝及鼓勵外，也對他們的努力給予肯定。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜特別在大家任務穩定後親自慰勞，並帶來虎年好運福袋及「橘子」，有「大吉大利」的寓意。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜特別在大家任務穩定後親自慰勞，並帶來虎年好運福袋及「橘子」，有「大吉大利」的寓意。記者李成蔭／攝影

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