建案施工影響民宅 北市府定開挖範圍損鄰標準

台北市建管處今天表示，過去曾發生建案施工損壞旁邊民宅事件，為維護市民權益，修正建築施工損鄰事件爭議處理規則，包含明定開挖範圍損鄰標準，將可減少爭議。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，為完善處理建築施工損鄰爭議事件，公告修正後「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，包含建築工程施工前辦理鄰房現況鑑定、範圍界定、鑑定機構資格。

建管處表示，建築施工前的鄰房現況鑑定資料是釐清損害責任重要依據，目前未強制建商應辦理鄰房現況鑑定，導致發生損鄰狀況，缺少施工前、後資料，難以讓監造建築師判斷損害責任。

建管處指出，修正後建築施工損鄰事件爭議處理規則，明定建築工程施工前，應辦理鄰房現況鑑定，若發生損鄰，才有客觀資料供比對、判斷。修正規則明定影響鄰房範圍標準，以工程開挖深度3倍水平距離為損鄰規則處理範圍。

建管處舉例，若建築工地往下開挖10公尺，依修正規則，換算後為寬度約30公尺半徑範圍內，此範圍發生損鄰狀況，經專業機構鑑定，可成為損害責任參考依據。

建管處表示，修正規則訂定鑑定機構鑑定人數應達40人以上，才能提升鑑定報告公信力及品質。

建管處指出，修正建築施工損鄰事件爭議處理規則，預定2月14日發布，發布後2天內實施，修正後將能提升損鄰協調效率及強化鑑定報告公信力，減少爭議，維護市民權益。