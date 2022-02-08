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新北清潔隊員端午、中秋出勤 加發工資再補休

中央社 / 新北8日電

新北市府今天宣布，今年起，端午節、中秋節出勤的清潔隊員，都以優於勞基法規定加發1日工資，再給予1日補休；另讓每名清潔隊員都能享有1年1次2天1夜的觀摩活動，以舒解身心。

新北市長侯友宜今天中午到環保局永和區清潔隊資源回收場，致贈象徵大吉大利的橘子，慰勞終年辛苦的清潔隊員，感謝隊員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間及平常，維護環境的貢獻。

永和區清潔隊長劉昌松簡報表示，春節期間，除夕前與上班後的垃圾量都比平常多出1倍。在防疫方面，每星期針對公共場站周邊及人潮擁擠處消毒，讓民眾可以安心出門。另針對髒亂點，也耐心與住戶溝通、協助清理。

為感念清潔隊員的辛勞，侯友宜宣布，今年起，針對端午節、中秋節出勤的清潔隊員，都以優於勞動基準法規定，加發1日工資外，再給予1日補休；此外，讓每名清潔隊員都能享有1年1次2天1夜的觀摩活動，適時放鬆身心。

環保局表示，今年春節假期為配合民眾年前大掃除需求，清潔隊員除1月30日小年夜加班收運外，也持續值勤到31日除夕當天傍晚6時。2月4日即恢復正常垃圾收運，清潔隊員的服務相當於全年無休。

中秋節

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