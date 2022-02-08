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餐廳賣假千葉漁產 北市衛生局開罰4萬元

中央社 / 台北8日電

北市議員鍾沛君日前揭露吃到目前仍禁止進口的日本千葉縣漁產，食藥署調查揪出另一家涉違規餐廳，台北市衛生局接手後在今天表示，已依廣告不實開罰4萬元。

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前在一家日本料理店用餐時，被介紹食用的金目鯛是來自目前仍禁止進口的千葉縣漁產，餐廳甚至附上產地證明圖卡。衛福部食藥署調查後，找到另一家涉供應違規食品的餐廳，移請所轄台北市衛生局後續裁罰。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷今天接受電訪表示，這家餐廳的業者不能證明漁產確實來自千葉縣，但推銷時這樣宣稱，因此以違反食安法第28條廣告不實開罰新台幣4萬元。

陳怡婷說，業者無法證明產品來源也涉及違反食安法第9條，限期改善後，複查已有依規定保存來源相關文件，若未來再次查獲違規就會開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

陳怡婷指出，由於業者宣稱已經沒有印象標籤圖卡的來源，無法進一步追查，但平時稽查時會查看業者的冰箱、倉庫，若發現類似情事將繼續往下追蹤。

至於業者的上游食材供應商，食藥署日前表示，2家供應商已提供水產來源進口報單及產地證明等資料，皆非來自日本福島5縣，現場也無發現標示來自千葉縣的產品。

衛生局 北市 廣告不實

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