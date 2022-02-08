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年假後放晴出遊 金山水尾神秘海岸納口袋名單

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市金山區獅頭山步道四通八達，景色優美。圖／新北市漁業處提供
新北市金山區獅頭山步道四通八達，景色優美。圖／新北市漁業處提供

新春連假北部多下雨，民眾少了走春情趣。新北市漁業處今天表示，金山區水尾漁港鄰近金山老街、獅頭山公園、燭台雙嶼等觀光景點，還有日據時代光武坑道、神秘海岸，建議在好天氣時，民眾可闔家前往旅遊，欣賞無敵山海美景。

漁業處說，水尾漁港位在獅頭山東側，泊區水域雖然不大，但設籍漁船有198艘，與獅頭山西側的磺港漁港，成為金山漁業重鎮。水尾漁港景色優美，附近有許多海鮮餐廳，還有步道直通獅頭山公園。

獅頭山三面臨海，東西二側是漁港，北側獅尾突出於海面，懸崖下是潔淨細白沙灘，還有美麗奇石怪岩，正是傳說中的神秘海岸。若從水尾漁港進入神秘海岸，會先通過巨石包夾的一線洞，也有人稱為一線天。

漁業處說，鄰近海面的2個小嶼，如燭臺般矗立在海面相對，就是著名金山八景的「燭臺雙嶼」。小嶼高約60公尺，原本是磺港半島末端，後來因地盤上升，加上海水侵蝕，與半島分隔。

隆起的礁石經過長時間海浪侵蝕，下方海蝕洞逐漸貫穿成海岬，先形成類似石門的海拱，後來海拱頂部崩塌，變成顯礁，就是海石柱地形。石柱岩基相連，水面上分歧為雙嶼，宛如一對燭臺。

漁業處表示，水尾漁港一帶除了白天有好風光，夜間「水尾泛月」也是金山八景之一，指的是皎潔明月映照水尾漁港，和點點漁火互相輝映，美景令人讚嘆，歡迎民眾將水尾漁港納入口袋名單，挑好時機前往遊玩。

新北市金山區獅頭山下的海岸被稱為神秘海岸。圖／新北市漁業處提供
新北市金山區獅頭山下的海岸被稱為神秘海岸。圖／新北市漁業處提供
新北市金山區水尾漁港位在獅頭山東側，景色優美。圖／新北市漁業處提供
新北市金山區水尾漁港位在獅頭山東側，景色優美。圖／新北市漁業處提供
新北市金山區獅頭山下的海岸被稱為神秘海岸。圖／新北市漁業處提供
新北市金山區獅頭山下的海岸被稱為神秘海岸。圖／新北市漁業處提供

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