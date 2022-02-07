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免搭飛機體驗出國 新北寒假推6場異國文化體驗營

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北與美國加州喜瑞都學院合作線上英語營，美國講師與學員自我介紹。圖／新北教育局提供
新北與美國加州喜瑞都學院合作線上英語營，美國講師與學員自我介紹。圖／新北教育局提供

疫情影響下，國際旅遊受限，新北教育局與民間單位合作辦理異國文化手作親子營及台美跨國英語營，讓孩童不出國門，也能體驗沉浸式學習語言及文化的樂趣。

教育局指出，這次與新北國際文教中心推4場異國文化手作親子營，內容都相當豐富，超過百組親子參與，只要可透過視訊即可完成異國風格手作、體驗學習各國特色文化。

包含日本祈福御守、韓國傳統面具、越南斗笠、菲律賓與越南特色圖騰購物袋、非洲串珠及面具、南美洲風格胚布袋等。文德國小教師紀雅真表示，韓國人跳傳統面具舞時會佩戴面具，原意是驅趕人們或村莊的不幸與厄運，但演變至今已廣泛運用在一般娛樂、戲劇表演、治療儀式或葬禮送行。

另外，繼去年暑假線上英語營隊受到學生們的熱烈迴響，教育局再次與美國紐約及加州洛杉磯兩大城市合作，由僑英文教基金會及加州喜瑞都學院招募美東僑英青年大使及美西洛城大使辦理2場線上英語營，約有百位學生參加。

美國講師在線上教學時，除導覽美國城市及討論國際疫情下學習型態轉變，也介紹美國新年、各州歷史、萬聖節、感恩節及聖誕節等節慶，一同聊台灣新年習俗、年菜及慶祝活動，同時也為彼此防疫打氣，分享新年新希望。

林口高中學生林沛婕表示，很開心能把握難得機會參與跨國英語營，不只提升自己英文能力，更能與國外朋友交流拓展視野。中和高中學生劉韋廷同學表示，第一次在這麼多人面前說英文超緊張，但咬牙邁出第一步後發現沒那麼可怕，「新的一年，我終於做些不同的嘗試了」！

教育局長張明文表示，寒假期間透過異國手作線上體驗及跨國英語線上交流，突破疫情及時空限制，讓新北學子不出國，甚至不用出門也能體驗到異國文化，練習表達道地英語，擴展世界地圖及國際視野，與世界做朋友。

參加異國手作親子營學員展示自製的韓國面具、非洲手串珠作品。圖／新北教育局提供
參加異國手作親子營學員展示自製的韓國面具、非洲手串珠作品。圖／新北教育局提供
學生在線上仔細聆聽講師分享美國加州城市花車遊行。圖／新北教育局提供
學生在線上仔細聆聽講師分享美國加州城市花車遊行。圖／新北教育局提供
親子們參加營隊完成手作作品，不亦樂乎。圖／新北教育局提供
親子們參加營隊完成手作作品，不亦樂乎。圖／新北教育局提供
新北異國文化手作親子營，親子認真了解非洲文化。圖／新北教育局提供
新北異國文化手作親子營，親子認真了解非洲文化。圖／新北教育局提供

教育局 美國 疫情 新北

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