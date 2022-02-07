台中太平「金錢抱」彩券行刮出百萬元大獎 立委3助理亦同時中獎

台中市太平區新興路的「金錢抱」彩券行，3日晚間刮出1百萬元的大獎，而且令人稱奇的是，市議員曾朝榮與立委莊競程服務處的3名服務人員也同時在這家彩券行刮中好獎。

店家說，一對男女情侶3日晚間10時許到店裡，男的買了一張一千元的「1200萬大吉利」，一刮就中了1百萬元，讓其女友人當場尖叫不已。

據刮中的這名男子說，他住在彩券行附近，平常很少買彩券，由於連續3天有土地公來託夢，並看到一間彩券行的情境，才和女友就近到金錢抱彩券行買「1200萬大吉利」，未料一張就刮中1百萬元。

此外，市議員曾朝榮與立委莊競程服務處兩位女助理，前往這家彩券行，也分別刮中3700元、12000元；服務處秘書長曾沛昀懷孕，她就以女兒預產期3月9日，以3+9=12挑中編號12號的彩，也中1萬元。

曾朝榮說，這家店去年10月10日才開幕，曾沛昀曾代表剪綵，可能因此也沾到了喜氣，真是幸運。