淡水興仁溪橋重建完工 地方歡喜慶通車

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區興仁里跨過興仁溪的興仁橋重建完成，進出更方便，也更安全。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區興仁里跨過興仁溪的興仁橋重建完成，進出更方便，也更安全。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區興仁里跨過興仁溪的興仁橋，使用60多年，並有鋼筋裸露鏽蝕的狀況，經過新北市議員蔡錦賢爭取經費，將這一座橋拆除重建，並且在日前完工通車。地方各界都歡喜慶通車，進出更方便，也更安全。

興仁里長盧仁澤表示，這座橋使用頻繁，居民經過都很擔心會出現安全問題，過去過每年都期盼可以盡快重新蓋一座新橋。

現在新橋完工，也讓里長與居民放下心中大石，新北市議員蔡錦賢爭取4百多萬元的經費由淡水區公所來進行設計發包施作，讓這一座興仁里居民對外通行的重要橋梁可以完整重建。

新北市議員蔡錦賢表示，重新整修，讓原本是一線道的狹窄橋面，變成2線道可以會車，此道路是當地居民上班上課、運送農產、採買民生用品的要道，修整完工後，未來民眾行經興仁橋不在提心吊膽，能安心出門、平安回家。

區長巫宗仁表示，這一次重建，包括了橋梁重建，路幅拓寬、護岸整修以及護欄工程，讓居民進出更加方便也更安全。

淡水

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