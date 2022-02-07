淡水健康早餐兼顧飽足感 業者滿足大份量

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區的一間早餐店更推出舒肥雞胸肉餐點，讓顧客吃得健康也吃得滿足。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區的一間早餐店更推出舒肥雞胸肉餐點，讓顧客吃得健康也吃得滿足。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區的一間早餐店不只是擺設相當有氣氛，給的薯條份量也很多，老闆說這附近有許多大學生，所以在份量上都會給的相當足夠，當然cp值也就非常高，同時也讓顧客吃得健康也吃得滿足。

其實這一間早午餐店相當特別，老闆說這附近有許多大學生，所以在份量上都會給的相當足夠，當然cp值也就非常高，就是希望提供一個放鬆，悠閒的方式來吃早午餐，另外現代人講求健康飲食，更推出舒肥雞胸肉餐點，讓顧客吃得健康也吃得滿足。

但現在吃早午餐不只是可以連接上網，業者老闆說，透過裝設紅樹林有線電視的店家監視器方案，結合網路，讓他隨時可以把握店裡的狀況。

業者說，運用網路配合監視器，用手機就可以即時看到店內的來客數量，或者是否力人支援，而且在與客人找錢時也可以避免不必要的紛爭，相當方便。

淡水 監視器 大學生

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