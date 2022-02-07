瑞芳濱海地區有福了 新開跳蛙公車直達南港

為讓東北角地區的民眾在通勤、通學能更方便，新北市議員林裔綺爭取新跳蛙公車路線，瑞芳到南港轉運站，今(7)日正式開通，路線由海濱出發沿途經過基隆深澳坑地區，最後上國道直達南港，也讓住在濱海地區的民眾，不必特別到瑞芳市區轉乘。

為了讓東北角地區的民眾在通勤、通學能更方便，市議員林裔綺這幾年接續爭取往返金瓜石九份到板橋的965快速公車，以及瑞芳到南港轉運站、瑞芳到松山、?瑞芳到內科的三條跳蛙公車，讓民眾到台北通勤、通學能縮短轉乘時間、讓交通更方便。

市議員林裔綺說，又因瑞芳沿海廊帶居民必須透過多次轉乘才能抵達台北市境就業就學非常不便，為考量地方民眾通勤通學的困擾，爭取多時的新闢跳蛙公車濱海路線「瑞芳-南港轉運站」在今(7)日正式開通，初期規劃上下班尖峰時段各有2班，未來會視情況及需求再做調整，歡迎民眾多加利用搭乘。

海濱里長鄧麗華也說，未來濱海地區的民眾就不用再到瑞芳火車站轉乘，可直接搭乘「瑞芳-南港轉運站」的跳蛙公車，起站海濱一路沿濱海公路，接著行駛基隆深澳坑地區後上快速道路後直達南港，提供濱海地區民眾多一條便捷、實惠的搭乘選擇。