瑞芳、基隆聯絡道改善完工 通行更安全

連接新北市瑞芳區和基隆深澳坑的連絡道橋，路口常有車禍險象環生，另外橋下排水箱涵雨水無法順利宣洩，容易積淹水，經過改善工程後，今(7)日市議員林裔綺和當地里長柯瑞和就到現場視察現況，行車安全更有保障。

過了尖峰時間，來往的車輛還是很多，這裡是新北市瑞芳區和基隆市深澳坑地區的重要聯絡道路，原本道路狹小，轉彎處過於死角，因此路口常有大小車禍不斷，地方上也積極爭取拓寬改善，終於在近日完工通車。

市議員林裔綺說，另外聯絡道橋下的深澳坑溪往基隆河方向，三孔排水箱涵因橋長、樑底及出水高度皆不足，每逢大雨易導致淹水。經由新北市議員林裔綺會同基隆市議會十河局及所有相關單位會勘研議及多次會議討論後，斥資兩千多萬元於去年五月開始進行改善。

瑞芳區龍安里長柯瑞和也說，這路口使用率真的太高，早期狹窄難會車，也讓車禍不斷，排水箱涵過小也容易造成淤積影響疏洪，希望改善後提升整體深澳坑溪通洪能力，提供給民眾更安全的用路空間。