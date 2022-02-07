板橋音樂公園停車場超租 新北市府開罰

新北市板橋音樂公園地下停車場是由市府委外經營，但業者日前辦理2022年月租停車位抽籤時，除通知正取的362名車主前來簽約，還發送簡訊通知候補的400名車主都來簽約，等於是「超租」停車格，民眾罵聲連連，業者解釋是作業疏失，市府要求廠商提出補償計畫並裁罰2萬元。新北市立法委員張宏陸則認為罰則太輕，難以威嚇。

板橋音樂公園位在大同街，總停車位511格，核定月票數量為362格，其餘可提供給民眾臨時停車，由於周邊停車位匱乏，每次辦理抽籤時都吸引數百人申請。

業者今年度辦理抽籤時，共抽出362個正取、400個備取。依規定，業者抽籤完後，應先向正取民眾詢問承租意願，確認剩下多少停車格供備取承租後，再依序通知。沒想到，業者還沒確認剩餘車格數，便傳出簡訊通知所有備取者前來辦理簽約，等於是超租上百個停車格。

經過市府、業者與民眾溝通後，有部分人放棄簽約，最後核發月票數為510格，遠超出市府核定的362格，也導致許多民眾買了月票，下班回家卻沒車位停的情形發生。

民眾張先生說，他就是受害者之一，明明就付了月租費，每天晚上回家都還是要擔心沒位子停，對業者的作法相當氣憤。

業者表示，這起事件主因是負責主管與實際辦理業務人員溝通出現落差，所以才導致誤發簡訊給所有的候補民眾。

新北市交通局指出，他們已要求業者在一周內提出改善計畫與補償措施，並開除停車場負責主管，若持月票民眾回家發現沒有車位時，可以到附近停車場停車，多出來的金額應由廠商吸收，同時也會依照合約，裁罰業者2萬元。

交通局提到，這家業者有替市府經營5家公有停車場，目前其他停車場都沒有相關事件，但他們也會持續派員抽查，維護民眾權益。

張宏陸則認為，業者超租的情形太離譜，市府只罰2萬元實在過輕，除了罰金應該提高，還要檢討是否再讓這家廠商來經營停車場，才能遏止類似情形再發生。

交通局回應，他們已將本次事件納入未來服務品質評鑑之評量項目，若之後再有類似情形發生，將依契約再處經營違約金或按日連續處罰，以示懲戒。